Pinkelnig in Trondheim knapp am Sieg vorbei

Skispringerin in Trondheim hauchdünn am Sieg vorbei

Skispringerin Eva Pinkelnig hat den Sieg beim Weltcup-Normalschanzenbewerb am nächsten WM-Schauplatz Trondheim 0,6 Punkte hinter Eirin Maria Kvandal nur hauchdünn verpasst. Die drittplatzierte Slowenin Nika Kriznar lag am Dienstagabend auch nur 0,8 Zähler hinter der Norwegerin. Jacqueline Seifriedsberger wurde als zweitbeste Österreicherin Sechste. Der nächste Bewerb geht am Mittwoch ebenfalls in Trondheim von der großen Schanze über die Bühne.

Pinkelnig schaffte dank einer Verbesserung um zwei Positionen im Finale noch ihren elften Podestplatz des Winters. "Mir ist ein guter Wettkampf gelungen. Ein paar Dinge im Hintergrund sind aber nicht so rund gelaufen. Da habe ich mich ein bisschen aus der meiner Balance bringen lassen, im zweiten Durchgang habe ich aber noch einmal angreifen können", sagte Pinkelnig.

Im Gesamtweltcup machte die Titelverteidigerin etwas Boden auf die führende Nika Prevc gut, die an der fünften Stelle landete. Vier Wettkämpfe vor Schluss fehlen Pinkelnig 154 Punkte auf die Slowenin. In der Raw Air beträgt ihr Rückstand an der ebenfalls zweiten Stelle auf Kvandal 32 Punkte, auch in der norwegischen Serie stehen noch vier Teilbewerbe aus.