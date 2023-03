Skispringer Kraft zum Raw-Air-Auftakt Quali-Dritter in Oslo

ÖSV-Adler Stefan Kraft ist zum Auftakt der Raw-Air-Serie auf dem Osloer Holmenkollen in der Qualifikation auf Rang drei gesprungen. Der Salzburger erzielte am Freitagabend eine Weite von 122,5 m und musste nur dem Polen Dawid Kubacki (125 m) sowie dem slowenischen Großschanzen-Weltmeister Timi Zajc (125,5) den Vortritt lassen. Daniel Tschofenig (119), Clemens Aigner (117,5) und Manuel Fettner (116,5) landeten auf den Plätzen neun bis elf.

Auch die restlichen Österreicher - Michael Hayböck (115/21.), Maximilian Steiner (111/31.) und Jan Hörl (109/45.) - schafften es in den Weltcup-Bewerb der besten 50 am Samstag (14.40 Uhr). Die Raw-Air-Serie ist das skandinavische Gegenstück zur Vierschanzentournee, neun Tage in Folge sind Qualifikationen und Bewerbe zu absolvieren. Die in der Quali erzielten Punkte werden dabei mitgezählt.