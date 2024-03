Skispringer Kraft in Oslo-Qualifikation nur 16.

Topfavorit Stefan Kraft ist durchwachsen in die Raw Air gestartet. Der Weltcup-Spitzenreiter kam am Freitag in der Qualifikation von Oslo nicht über Rang 16 hinaus. Der Sieg ging trotzdem an das ÖSV-Team, Daniel Huber gewann 3,9 Punkte vor Johann Andre Forfang. Mit Marius Lindvik lag auf Platz drei ein weiterer Norweger. Kraft fehlen vor dem Samstag-Weltcupbewerb auf dem Holmenkollen 17,4 Punkte auf Huber, zweitbester Österreicher war Manuel Fettner auf Platz fünf.

Wie Kraft erwischten auch Ryoyo Kobayashi (JPN/10.) und Andreas Wellinger (GER/15.) keinen idealen Auftakt in die Wettkampfserie. Der norwegische Cheftrainer Alexander Stöckl bleibt unterdessen auch bei den Heim-Bewerben den Schanzen fern, der Tiroler war im Februar von seinen Athleten in einem Brief unter anderem wegen seines Führungsstils stark kritisiert worden.

In Oslo, Trondheim und beim Skifliegen in Vikersund werden innerhalb von nur zehn Tagen insgesamt 16 Sprünge absolviert, auch die Qualifikationssprünge zählen zur Wertung. Neben den Weltcup-Punkten gibt es bei diesem seit 2016/17 (Männer) bestehenden Pendant zur Vierschanzentournee auch zusätzliches Preisgeld. Der Raw-Air-Sieger bzw. die -Siegerin erhält jeweils 40.000 Euro.