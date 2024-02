Skischulen in Vorarlberg kämpfen: In niedrig gelegenen Skigebieten ist kein Schnee in Sicht

Vorarlberger Skischulen stehen zum Teil vor großen Herausforderungen: Der Mangel an Schnee zwingt sie, ihre Skikurse in alternative Gebiete zu verlegen. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf den Betrieb und die Teilnahme der Kursteilnehmer.

Die Semesterferien in Vorarlberg bringen normalerweise einen regen Betrieb für die lokalen Skischulen. Besonders betroffen von den aktuellen Herausforderungen ist die Skischule Schwarzenberg. Die üblichen Schneeverhältnisse am Bödele in Dornbirn, die jährlich circa 100 Kinder anziehen, sind in diesem Jahr nicht gegeben. Laut Daniel Paluselli, dem Leiter der Skischule Schwarzenberg, hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler halbiert wie er gegenüber dem ORF sagt. Der Mangel an Schnee zwingt die Skischule, ihre Aktivitäten in andere Gebiete zu verlagern.