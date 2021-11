Skisaison in Österreich kann laut TUI noch gerettet werden

Der deutsche Reisekonzern TUI sieht sich zwar aktuell vom befristeten Lockdown in Österreich beim Winter- und Skigeschäft betroffen. Die Hauptbuchungen nach Mitte November seien allerdings nicht betroffen, sagt TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert. Für einen Abgesang auf das Wintersportgeschäft im wichtigen Markt Österreich sei es zu früh.

Dass das Beispiel Österreichs Vorbild für andere Länder sei, könne er nicht ausschließen, rechne aber derzeit nicht damit, erläutert Baumert. Kunden könnten zudem in andere Urlaubsregionen ausweichen. TUI bietet Reisen zu 70 Skigebieten in 28 Ländern an.