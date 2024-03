Skigebiet Heiligenblut droht Schließung mit Saisonende

Dem Skigebiet Heiligenblut am Großglockner droht mit Ende der laufenden Saison die Schließung. Die aktuellen Betreiber, die Familien Schmidl und Schröcksnadel, haben den Betrieb wegen geringer Auslastung bereits eingeschränkt und verlangen nun, dass die öffentliche Hand den Abgang abdeckt. Die Politik lehnt das ab und fordert, dass das Skigebiet um einen Euro an eine regionale Unternehmensgruppe verkauft werden soll. Diese würde auch die Schulden übernehmen.

Die Fronten zwischen den aktuellen Betreibern sowie der Gemeinde Heiligenblut und dem zuständigen Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sind verhärtet. Eine Verhandlungsrunde am Montag verlief ohne Ergebnis, hieß es nach dem Termin in einer Aussendung. Die Betreiber des Skigebiets hatten bereits zu Saisonstart eine zu geringe Auslastung - auch aufgrund fehlender Gästebetten - beklagt, das Skigebiet sei so nicht wirtschaftlich zu führen. Einige Lifte standen diesen Winter bereits still, nun gibt es einen Gesellschafterbeschluss, den gesamten Betrieb mit Saisonende einzustellen. Außerdem wurden auch 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet, berichtete der ORF Kärnten.