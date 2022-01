Skifirmen wollen Olympia als "Beschleuniger" nutzen

China hat zwar noch einen verhältnismäßig kleinen Skimarkt, bietet aber aufgrund der großen Bevölkerung und immer mehr Menschen in der Mittelschicht ein enormes Potenzial für Ski- und Outdoormarken aus Österreich. Da kommen die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar gerade recht, um den Markt noch stärker zu bearbeiten. Das machen die großen österreichischen Skihersteller im Reich der Mitte gemeinsam.

"Die Spiele sind natürlich ein absoluter Beschleuniger für den Skisport und wir arbeiten hart daran, diesen Impuls zu nutzen", sagt Atomic-Chef Wolfgang Mayrhofer in seiner Funktion als Sprecher der österreichischen Skiindustrie im Gespräch mit der APA. "Es gilt, den einmaligen Impuls mittel- und langfristig zu nutzen und eine nachhaltige Entwicklung zu starten."

Die Skirennen der Winterspiele finden in der Nähe von Peking statt. Von der chinesischen Hauptstadt fährt man mit dem Schnellzug 50 Minuten zu den Veranstaltungsorten. Das gibt den österreichischen Firmen Hoffnung, dass viele Hauptstädter aufs Skifahren hineinkippen. Jedenfalls zeigen es Chinesen der Mittelschicht gerne her, wenn sie sich einen kurzen Skiurlaub leisten können, sagt Mayrhofer. "Das liegt im Trend, ist ähnlich wie bei uns. Gerne wird für drei Tage ins Hotel oder in einen Zweitwohnsitz eingecheckt. Noch ist der Skisport zwar etwas exotisch - aber Outdoor boomt und damit auch die Marken."