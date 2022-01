Skifahrerin bei Unfall mit Fahrerflucht schwer verletzt

Eine Skifahrerin ist am Neujahrstag gegen 12.30 Uhr in Lech am Arlberg schwer am rechten Bein verletzt worden.

Laut Polizei fuhr auf Höhe der Kriegerhorn-Talstation ein vorerst unbekannter Wintersportler von hinten auf die Frau auf. Dabei kam sie zu Sturz. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Zeugenaufruf

Er wurde als rund 50 Jahre alt beschrieben und war mit einer blauen Skijacke bekleidet. Etwaige Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lech zu melden.

Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105