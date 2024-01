Skifahrer im Hochkar-Gebiet verunglückt

Im Hochkar-Gebiet ist am Montagnachmittag ein 68-jähriger ungarischer Staatsbürger tödlich verunglückt. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Bereich des Königsgraben durch das Gemeindegebiet von Göstling a. d. Ybbs (Bezirk Scheibbs) unterwegs und soll dabei die Skier abgeschnallt haben, um zu Fuß durch bewaldetes Gelände abzusteigen. Dabei stürzte der Mann über eine etwa 20 Meter hohe Felswand ab.

Die Bergrettung Göstling wurde gegen 18.00 Uhr vom Sohn des 68-Jährigen alarmiert. Ein Team verfolgte die Spuren des Mannes über einen Forstweg bis zur Felswand. Der Ungar wurde in der Nähe leblos aufgefunden. Gemeinsam mit der Alpinpolizei wurde der Verstorbene mittels Akja und Seilzug geborgen und in den späten Abendstunden ins Tal gebracht, berichtete die Bergrettung in einer Aussendung von einem kräftezehrenden Einsatz. An der Aktion beteiligt waren 16 Mitglieder der Ortsstelle Göstling samt Hundeführer und Hund sowie drei Alpinpolizisten.