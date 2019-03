Skifahrer erlitt bei Sturz in Lech innere Verletzungen

Ein schottischer Skifahrer ist am Mittwochvormittag im Skigebiet Lech am Arlberg gestürzt und hat sich dabei schwerste innere Verletzungen zugezogen. Der 53-Jährige sprang auf der Fahrt Richtung Talstation Weibermahdbahn 19 Meter über eine Geländekante, stürzte im Tiefschnee, überschlug sich zweimal und kam erst nach rund 60 Metern auf der Piste zum Liegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Schwerstverletzte wurde mit dem Hubschrauber C8 zunächst in das Krankenhaus Zams und anschließend in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. Der Unfall hatte sich gegen 11.00 Uhr ereignet.