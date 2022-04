Skiclub Mühlebach ist Stadtschimeister

Die Mühlebacher Ski-Asse räumten heuer wieder ordentlich ab.

Dornbirn. Bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen konnten kürzlich die Dornbirner Stadtschimeisterschaften – heuer organisiert vom SV Dornbirn – am Bödele/Lank durchgeführt werden.

Der Skiclub Mühlebach war dieses Jahr mit 54 Starterinnen und Startern dabei und stellte somit genau die Hälfte aller Rennläufer. Die Erfolge können sich sehen lassen – alle Stadtschimeistertitel und auch die Mannschaftswertung gingen an den Skiclub Mühlebach.

So ist Madeleine Hammerer die neue Schülermeisterin, Schülermeister wurde Lukas Dünser, über die Stadtschimeistertitel durften sich Jana Grabher und Raimund Liesinger freuen. Der Sieg in der Mannschaftswertung ging 2022 an Raimund und Roman Liesinger, Andreas Amann und Lukas Dünser. Den zweiten Platz belegte der SV Dornbirn vor dem WSV Ebnit.