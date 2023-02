Ski-WM: Rehrl fällt erkrankt aus - Lamparter nominiert

Bronzemedaillengewinner Franz-Josef Rehrl fällt für die WM-Premiere des Mixed-Bewerbes in der Nordischen Kombination am (heutigen) Sonntag in Planica an Grippe erkrankt aus. Anstelle des Steirers wurde Johannes Lamparter nominiert. Dem Weltcup-Leader war nach einer kontroversen Entscheidung Stefan Rettenegger vorgezogen worden, der im Samstag-Bewerb knapp vor ihm gelandet war. Nun bilden Lamparter, Rettenegger sowie Lisa Hirner und Annalena Slamik das ÖSV-Team.

"Ich habe einen grippalen Infekt ausgefasst, es geht gar nix bei mir. Ich werde meinen Teamkollegen die Daumen drücken", berichtete Rehrl quasi aus dem Krankenbett. "So schnell kann es gehen im Spitzensport, aber es nützt eh nix."