Ski-Crosserin Ofner in Idre hinter Rekordfrau Näslund Zweite

Katrin Ofner ist beim Ski-Cross-Weltcup in Idre Fjäll zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podest gelandet. Die 32-jährige Steirerin musste sich am Sonntag nur der überlegenen Lokalmatadorin Sandra Näslund geschlagen geben, die ihren 15. Weltcupsieg in Serie einfuhr und damit einen Rekord von Ski-Legende Ingemar Stenmark einstellte. Ofner, am Vortag nach einem Fahrfehler im Finale Vierte, schob sich im Endlauf noch von Rang vier nach dem Start auf Position zwei nach vorne.

Für Ofner war es der zwölfte Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere, der erste seit Rang drei in Idre vor genau einem Jahr. Ihren bisher einzigen Sieg hatte die Steirerin 2020 in Val Thorens gefeiert. Den ersten Platz hat bei den Frauen im Weltcup seit über einem Jahr Näslund abonniert. 15 Rennen in einer einzigen FIS-Disziplin hatte zuvor nur ihr Landsmann Ingemar Stenmark von 1978 bis 1980 im Riesentorlauf für sich entschieden. "Er hat so viele Weltcups gewonnen, ich bin immer noch hinter ihm", versicherte die 26-jährige Olympiasiegerin. Die Marke bedeute ihr aber viel.

Die Vorarlbergerin Sonja Gigler wurde im zweiten Weltcup in Schweden Sechste. Bei den Männern landete ihr engerer Landsmann, der zweimalige Saisonsieger Mathias Graf, auf Rang sieben. Den Sieg holte sich der Kanadier Reece Howden.