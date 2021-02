Skaterpark in Dornbirn könnte im August kommen

Schon lange wünschen sich Dornbirns Skater einen Platz zum Üben, am Samstag demonstrierten sie sogar dafür am Marktplatz. Nun soll ein Platz für die Sportler gefunden sein.

Ursprünglich hätte der Skaterplatz am Bahnhof entstehen sollen, daraus wurde aber nichts. Der ORF Vorarlberg hat bei den Zuständigen in der Dornbirner Jugendwerkstätte nachgefragt und erfahren, dass der Wunsch der Skater bald in Erfüllung gehen könnte.