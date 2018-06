Skateplatz Dornbirn: Das ist geplant

In wenigen Monaten soll der neue Skateplatz in Dornbirn Gestalt annehmen. Die Stadt hat sich nun bei den zukünftigen Nutzern umgehört.

Bereits seit mehreren Jahren wird in Dornbirn das Angebot für Skater diskutiert. Nun soll auf dem Gelände des Parkplatzes am Bahnhof ein etwa 500 Quadratmeter großer Skateplatz entstehen – Zielgruppe sind dabei vor allem Anfänger und junge Skater. In unmittelbarer Nähe zum Neubau befindet sich das Vismut in der Schlachthausstraße sowie das aha beim Bahnhof. Nach der Eröffnung wird der Platz von der “Offenen Jugendarbeit Dornbirn” begleitet.