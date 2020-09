Skaten mit alten Freunden: "Tony Hawks"-Remaster im Test

Daran hatte keiner geglaubt: Das Update der kultigen Skater-Games „Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2“ rockt!

Im Rahmen des Remakes wurde freilich die Grafik beider betagter Titel zeitgemäß in der Unreal Engine aufgebrezelt – mit ein paar netten zusätzlichen Details. Die altbekannte Lagerhalle wird beispielsweise mit neuen Game-Postern dekoriert. Beim Gameplay geht man keine Risiken ein: Das wird im Wesentlichen übernommen und die präzise, griffige Steuerung vom Original optimal auf die neuen Controller übersetzt. Einige wenige Tunings sorgen für mehr Spaß – z.B. die Einführung des Spine Transfers, wodurch längere Kombos möglich werden. Kurz gesagt: Fühlt sich wie früher an, macht aber fast noch süchtiger – so muss Remaster!

Wie schon in den Originalen geht es darum, innerhalb eines Zeitlimits von zwei Minuten in den 17 unterschiedlichen Skate-Arealen der beiden Titel jede Menge Tricks mit dem Board zu zeigen. Bekanntermaßen reicht die Vielfalt der Szenarien von einer Lagerhalle und eine Schule über zahlreiche internationale Skateparks bis hin zu „Roswell“ und dem Himmel. In jedem Level müssen verschiedenen Missionsziele erreicht werden um weiterzukommen: Highscore knacken, Gegenstände sammeln/zerstören, extra-spektakuläre Moves, etc. Secrets gibt‘s freilich auch zur Genüge. Allerdings hat man nach gut fünf Stunden fast alles gesehen. Damit es für Skate-Begeisterte auch länger genug zu tun gibt, wurde ein Challenge-System mit viel Freischaltbarem eingebaut. Diese Challenges sind teilweise auch spezifisch für einzelne Spielfigur festgelegt.