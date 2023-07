Skatecontest im Mösle

Am kommenden Samstag findet bereits zum zweiten Mal der JORALULU JAM presented by Offene Jugendarbeit amKumma im Mösle Skatepark statt.

Götzis . Am Samstag, 8. Juli werden sich wiederum zahlreiche Skateboardfans beim traditionellen Mösle-Contest in Götzis treffen. Dazu hat sich bereits im vergangenen Jahr die Offene Jugendarbeit amKumma mit dem Verein Joralulu zusammen getan und so wartet auch in diesem Jahr wieder ein bunter Skateboard-Contest.

Rechtzeitig zum Ferienstart steht am kommenden Samstag ab 14 Uhr wieder der Spaß und die Kreativität auf dem Skateboard im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight wird dazu auch wiederum die Cash for Tricks Challenge, bei welcher die Teilnehmer auf vier verschiedenen Obstacels (Mini-Ramp, Pyramid, Flat-Curb und Stairs) ihre besten Tricks vorführen können und am Ende dabei insgesamt 1000 Euro in am Kumma-Gutscheinen gewinnen können.