Skandal um suspendierten BBC-Moderator

Die BBC wird von einem Skandal um einen prominenten Moderator erschüttert, der einer oder einem Minderjährigen Zehntausende Pfund für intime Fotos gezahlt haben soll. Vertreter des britischen öffentlich-rechtlichen Senders wollen sich am Montag mit der Londoner Polizei treffen. Der namentlich nicht genannte Mitarbeiter sei suspendiert worden, teilte die BBC mit. In den Fokus der Öffentlichkeit gerät jetzt auch Sender-Chef Tim Davie, der, laut Kritikern, zu spät handelte.

Bereits Mitte Mai will die Mutter des mutmaßlichen Opfers - damals 17 Jahre jung und drogenabhängig - den öffentlich-rechtlichen Sender mit den Vorwürfen konfrontiert haben. Die BBC aber habe nicht reagiert, klagte die Frau nun in der Zeitung "Sun on Sunday". Übers Wochenende wurde der Druck immer größer, bis "Auntie" - das Tantchen, wie Briten die Anstalt liebevoll nennen - schließlich reagieren musste.