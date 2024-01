SK Meiningen 1b war die allergrößte Überraschung im Hallenmasters

Der Qualifikant wurde im 90-köpfigen Teilnehmerfeld in Wolfurt sensationell Achter.

MEININGEN. Die Wolfurter Hofsteighalle ist und bleibt ein guter Boden für den Sportklub CHT Austria Meiningen. Nach dem sensationellen Turniersieg vor sechzehn Jahren der ersten Kampfmannschaft erreichte nun in der vor Kurzem zu Ende gegangenen der 26. Auflage vom Sparkasse Masters in der Hofsteiggemeinde die zweite Garnitur aus Meiningen völlig überraschend das Achter Starterfeld im großen Finale. Am Ende wurde SK Meiningen 1b mit Tormann Mario Mathis und den Feldspielern Jakob Dünser, Manuel Franz, Furkan Yildiz, Samir Karahasanovic, Adrian Hagen, Janik Bechter, Niklas Leopold Holl, Mateo Herceg und Kilian Kurt Müller den achten Endrang von neunzig teilnehmenden Vorarlberger Teams. Allerdings brachte der Oberländerklub mehrere Kaderspieler aus der ersten Truppe zum Einsatz. Vor allem Neuzugang Mateo Herceg wusste von Beginn an zu überzeugen. Dabei feierte der Underdog aus der vierten Landesklasse im Bandenzauber in Wolfurt insgesamt zwanzig Siege und erlitt nur sechs Niederlagen. Während des ganzen Turnier stand Meiningen 1b gleich viermal in der Gruppenphase der Qualifikation, zweimal in der Vorrunde und einmal im Hauptbewerb in der Tabelle auf dem ersten Platz. Erwähnenswert ist der knappe 1:0-Sensationssieg gegen den VN.at Eliteligaklub FC Rotenberg mit fast allen Kaderspielern. Aber auch am Finaltag behielt Meiningen 1b gegen Vorarlbergligaklub SPG Großwalsertal mit 3:1 klar die Oberhand. Nur wegen der schlechteren Tordifferenz mit den punktgleichen Mannschaften von Akademie Vorarlberg U-18 und der SPG Großwalsertal musste die Überraschungself aus Meiningen in der Finalgruppe mit dem vierten Rang Vorlieb nehmen. Im Spiel um Platz sieben unterlag man mit 0:2. Nach einer miserablen ersten Saisonhälfte und nur dem zwölften Tabellenplatz in der 4. Landesklasse kämpft Meiningen 1b im Frühjahr um die Ligazugehörigkeit.VN-TK