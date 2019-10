SJ Gänserndorf hat Kurz als "Sensenmann" gepostet

Die Sozialistische Jugend (SJ) Bezirk Gänserndorf hat Sebastian Kurz (ÖVP) auf Facebook als "Sensenmann" gepostet. Damit verbunden war eine Warnung an die Grünen: "Wisst, mit wem ihr euch einlasst!". Erst Mitte August hatte die lokale SJ mit einem türkis-blauen Dosenschießen für Kritik gesorgt.

Man habe im Zusammenhang mit der Nationalratswahl "eine ganze Reihe von An- und Untergriffen einzelner SPÖ-Vertreter und Organisationen erlebt", reagierte Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich. Er erinnerte, dass auch "noch nie so viele Plakate, Transparente und Landschaftselemente in Niederösterreich zerstört" worden seien wie diesmal. "Die SPÖ muss jetzt schnell wieder zu einem vernünftigen Weg zurück finden", so Ebner.