Sizilianisches Flair im Herrenried: „Zero91“

Bereits im November vergangenen Jahres kehrte neues Leben am Standort des ehemaligen Café Witzigmann im Herrenried ein.

Maria Tamburello: Natürlich. Ich bin 20 Jahre alt, verheiratet und stamme ursprünglich aus Sizilien. Meine Familie hat eine lange Geschichte in der Gastronomie, in der ich aufgewachsen bin und wir führen das „Zero91“ auch als Familienbetrieb.

Die Lage in Hohenems, zentral in Vorarlberg, ist für uns optimal. Zudem entspricht das Lokal genau unserer Vorstellung von einem passenden Ort.

Was macht deine Pizzeria so besonders?

Wir heben uns ab, indem wir die erste sizilianische Fastfood Pizzeria mit Fingerfood und Selbstbedienung sind. Unser Fokus liegt auf Qualität, was uns besonders wichtig ist, und wir bieten auch Speisen an, die es bisher in Vorarlberg so nicht gibt. Darüber hinaus bieten wir einen kostenlosen Lieferservice in Hohenems an.