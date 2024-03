Sitzmöbel Enzis im Wiener MQ sind immergrün und recycelt

Pünktlich zum Frühlingsbeginn laden wieder die bereits legendären Liegemöbeln zum Verweilen im Hof des Museumsquartiers (MQ) in Wien ein. Die besagten "Enzis" tragen nun den Zusatz "recycled" und bestehen erstmalig aus bis zu 70 Prozent Recyclat aus Getränkekartons. Gehalten sind sie im Farbton "Immergrüne Tann-ja".

"Die Enzis sind das Wahrzeichen des Museumsquartier und erobern öffentliche Plätze auf der ganzen Welt", betont MQ-Direktorin Bettina Leidl. Passend zur Initiative "MQ goes Green" habe das Onlinepublikum für die Hofmöbel die entsprechende Farbe gewählt. "So wird ihre Rolle als Botschafter eines nachhaltigen MQ noch unterstrichen", so Leid.

Auch die neuen Enzis sind nach Ablauf ihrer Lebensdauer wie bisher vollständig recyclebar und bleiben dem Wertstoffkreislauf erhalten. Bisher bestanden die beliebten Hofmöbel aus 100 Prozent Polyethylen. Um den Anteil der Rohmaterialien in der Produktion weiter zu reduzieren und die Umwelt zu schonen, wurde seit längerem an einer geeigneten Recycling-Version der Möbelklassiker gearbeitet, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.