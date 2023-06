Sisi-Sonnenschirm und Franz-Joseph-Pfeife unterm Hammer

Füße waschen, einkleiden, schnäuzen oder rauchen wie die Kaiser: Wer das schon immer mal wollte, sollte die Kaiserhaus-Auktion am 13. Juni im Dorotheum Wien genau im Auge behalten. Nicht weniger als rund 300 persönliche Objekte aus dem Besitz von Mitgliedern des einstigen österreichischen Kaiserhauses kommen dabei unter den Hammer. Neben zahlreichen Porträts, Büsten und Geschirr sind etwa ein Unterhemd sowie ein Kinderkleid von Kaiserin Sisi zu haben.

Auch aus dem Besitz von Kaiser Franz Joseph wird so manches versteigert. So kommt etwa ein Infanterie-Offizierssäbel mit 3.000 bis 6.000 Euro Schätzwert in die Auktion. Dieser misst 97 cm und ist aus Stahl gefertigt. Der Griff wartet mit Fischhaut und einer Silberdrahtwicklung auf. Weniger martialisch ist die persönliche Pfeife des Kaisers aus Meerschaum, die mit ihrem Mundstück aus Bernstein und dem geschnitzten Wappen am Pfeifenkopf wohl zwischen 2.000 und 4.000 Euro einbringt. Kaiser Franz Josephs Zigarrenspitz ist mit 400 bis 800 Euro dagegen ein Schnäppchen. Auch ein Fußwaschungsbecher aus 1902 ist in einer ähnlichen Preiskategorie angesiedelt. Mehr auslegen muss man aber, um seinem Hemd einen imperialen Anstrich zu verleihen: Ein Paar Manschettenknöpfe mit Mondstein und Smaragden werden vom Dorotheum auf 2.500 bis 5.000 Euro geschätzt.