Sisi-Sonnenschirm im Dorotheum für 91.000 Euro versteigert

Rund 300 persönliche Objekte aus dem Besitz von Mitgliedern des einstigen österreichischen Kaiserhauses sind am Dienstag im Wiener Dorotheum versteigert worden. Dabei entpuppte sich Kaiserin Elisabeth zugkräftiger als Kaiser Franz Joseph. So war Sisis mit türkisfarbener Seide bespannter Sonnenschirm das Toplos. Er erzielte 91.000 Euro, wobei er auf 3.000 bis 6.000 Euro geschätzt wurde. Kaiser Franz Josephs Infanterie-Offizierssäbel landete mit 28.600 Euro auf Platz vier.

Für ein Vielfaches des Schätzwerts gingen auch Sisis persönliches Reisenecessaire in Gold samt originalem Etui aus Haifischhaut (57.200 Euro) und ihr Reitsporen aus Eisen (39.000 Euro) an ihre neuen Besitzer. Eines ihrer Unterhemden aus Seide war dagegen etwas billiger zu haben (10.400 Euro). Ein Paar Manschettenknöpfe mit Mondstein und Smaragden aus dem Besitz von Kaiser Franz Joseph wurde für 23.400 Euro versteigert, seine persönliche Pfeife aus Meerschaum samt Mundstück aus Bernstein und einem geschnitzten Wappen am Pfeifenkopf für 15.600 Euro.