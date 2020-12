Sir David Lindsay

Kaum war der schöne Brief zusammengefaltet und alles in den Satteltaschen verstaut, sprengte eine wüste Horde stinkender Latrinenblogger vom Gechelbach her, dahinter hundert regierungtreue Lohnschwätzer mit Pflichtspritzen. Wir schickten dem Gesindel unseren elektronischen Drachen Theobald entgegen, der sie mit Desinfektionsmittel bespuckte. „Pschtzüts! Pschtzüts!“ So spuckt der Draceh. Die Oberdorfer Kirchenglocken begannen ob der Erschütterungen zu bimmeln. „Kling, kläng klong, d‘Hex isch am Bomm!“ Unsere Bogenschützen schossen daraufhin tausende Impfgiftpfeile nach den vermaledeiten Coronastrebern, sodass in kürzester Zeit ihre Beine lahmten, sie zu Boden sanken und greulend den Abhang hinunterkugelten. Unten wurden sie vor der Vorderachmühler Kapelle von der schnabelmaskierten Impfbrigade sofort verhaftet, da sie sich nach 20 Uhr auf der Straße befanden. Wir rauchten die Desinfektionspfeife. So schützen wir uns. Am Himmel brunzte GAFAM3): die große Verpissung der Welt hatte in diesem Moment begonnen.