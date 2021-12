Sinnvolle und stilvolle Geschenkidee

Sie heißen „Freudebringer" und „Zeitwunder" und stehen für wertvolle Betreuungsstunden.

In Hinblick auf das Weihnachtsfest hat sich der MOHI Bludenz etwas Besonderes einfallen lassen und seinen Gutscheinen ein neues Aussehen verpasst.

Gutscheine für Betreuungsstunden des MOHI (Mobiler Hilfsdienst) gibt es schon länger. „Irgendwie sind diese Gutscheine immer wieder in Vergessenheit geraten. Aber gerade im Advent und während des vierten Lockdowns habe ich mir gedacht, dass Gutscheine für unsere Betreuungsstunden ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk darstellen würden“, erklärt Simone Marinier, Einsatzleiterin des MOHI Bludenz. Die engagierte Gesundheitsfachfrau hat für diesen Zweck sehr schöne Geschenkkarten entworfen: „Ich habe mich spätabends noch hingesetzt und meine Entwürfe für diese Karten gestaltet. Als Titel habe ich ‚Freudebringer‘ und ‚Zeitwunder‘ gewählt.“ Die sehr schön gestalteten Karten sind im Büro des MOHI Bludenz, Spitalgasse 5, erhältlich.

Grundsätzlich können alle Menschen, die in irgendeiner Form eine Betreuung brauchen, um Unterstützung durch den Mobilen Hilfsdienst anfragen: „Es gibt äußere Gründe, Hilfe zu beanspruchen, wie etwa Alter, Demenz, Behinderung und Unfälle. Überforderung ist der wichtigste innere Grund. Dafür muss sich niemand schämen!“ Manchmal braucht es die Unterstützung auch nur temporär, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt: „Bei entsprechender Hilfestellung kann sich der Patient viel schneller und besser erholen. Generell gilt: Wer früh genug Hilfe in Anspruch nimmt, bleibt länger gesund. Wir unterstützen verordnete Pflege und entlasten Angehörige. Verantwortung zu zeigen heißt, diese nicht allein zu tragen.“ Selbstverständlich erfüllt der MOHI seinen Betreuungsauftrag auch in schwirigen Zeiten, wie etwa während eines Lockdowns.