Sinn Fein knapp zweitstärkste Kraft im irischen Parlament

Trotz ihres historischen Wahlsiegs in Irland ist die republikanische Sinn-Fein-Partei knapp nur zweitstärkste Kraft im neuen Parlament. Nach Auszählung aller Stimmen am Dienstag kommt die Partei von Mary Lou McDonald auf 37 der 160 Sitze im Unterhaus. Die Mitte-Rechts-Partei Fianna Fail errang demnach 38 Mandate, die Fine Gael von Premierminister Leo Varadkar erhielt 35 Mandate.

Die linksgerichtete Sinn Fein hatte bei der Parlamentswahl am Samstag mit 24,5 Prozent die meisten Stimmen erhalten und damit die etablierten Parteien Fianna Fail und Fine Gael deutlich überflügelt. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 63 Prozent. Aufgrund des komplizierten Wahlsystems in Irland fällt das Kräfteverhältnis im Parlament etwas anders aus. Sinn Fein hatte nämlich in Erwartung eines schwächeren Ergebnisses nur 42 Kandidaten aufgestellt - etwa halb so viele wie die beiden Mitte-Rechts-Parteien.