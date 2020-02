Sinn-Fein-Chefin: Wiedervereinigungs-Referendum möglich

Nach ihrem Wahltriumph in Irland hält die Vorsitzende der republikanischen Sinn-Fein-Partei, Mary Lou McDonald, es für denkbar, dass die irische Republik und die britische Provinz Nordirland in wenigen Jahren über eine Wiedervereinigung abstimmen werden. Seit dem Brexit werde die "irische Einheit auf der ganzen Insel auf eine Weise diskutiert, wie ich es noch nicht erlebt habe", sagte McDonald.

Irland und London müssten sich auf die Möglichkeit eines Referendums vorbereiten, sagte sie am Samstag der Londoner Zeitung "The Times". Sie halte fünf Jahre für einen realistischen Zeitraum, doch könnte es auch schon "in drei Jahren geschehen". Großbritanniens Ausstieg aus der EU habe dazu geführt, dass Irland und Nordirland nun die "gemeinsamen Bedürfnisse und die Notwendigkeit, uns zu schützen" deutlicher erkennen würden, sagte McDonald. Dies sei auch eine Frage des Generationenwechsels.