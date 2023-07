Die „Singrunde Heimatklang“ trifft sich jeweils dienstags um 14 Uhr im Café Schatz und singt gemeinsam mit Gitarrenbegleitung alte Lieder und Schlager in Zusammenarbeit mit der „Aktion Demenz“ Hohenems.

Die alten Lieder sind wie Geschichten, die gesungen werden. Singen ist gesund für Leib und Seele, da der Körper dabei in völliger Entspannung ist und man an nichts anderes gleichzeitig denken kann.

Die Singrunde freut sich auf neue Gesichter. Die Freude am Singen steht im Vordergrund deshalb darf man hier auch dabei sein, wenn man in eigenen Augen nicht so gut singen kann.