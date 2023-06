"Singing Youth" als lebendes Denkmal bei den Festwochen

"Singende Jugend" heißt ein Denkmal vor dem Sportstadion in Budapest. Ein ungarisches Künstlertrio hat dem Monument für "Singing Youth" Leben eingehaucht und eine aus Kampfliedern, Reden von Machthabern und Popsongs gespeiste Collage auf die Bühne gebracht. 2021 uraufgeführt, feierte der schräge Denkanstoß über Sport und Kultur als Instrument politischer Propaganda am Donnerstagabend seine Wiener-Festwochen-Premiere.

70 Jahre hat die titelgebende Skulptur bereits auf dem Buckel - und in ihrer kleinen Geschichte spiegeln sich gewissermaßen auch die großen Umwälzungen des Landes in den vergangenen Jahrzehnten. Geschaffen wurde das überlebensgroße Figurentrio - zwei Mädchen und ein Bub - 1953 vom aus Griechenland gebürtigen und nach Ungarn geflohenen Bildhauer Memos Makris. Damals herrschte der äußerst repressive kommunistische Machthaber Mátyás Rákosi. Die Skulptur überdauerte nicht nur ihn und den späteren Systemwechsel 1989, sondern auch den Abriss der ursprünglichen Arena und den von der rechtsnationalistischen Regierung Viktor Orbáns veranlassten Stadionneubau, der 2019 fertiggestellt wurde.

Wem das Lehrstück über die politische Praxis, Massenphänomene wie Sport und Musik für politische Ideologien zu instrumentalisieren, nicht genügt, kann sich am Sonntag mit den drei "Singing Youth"-Machern auf den Weg in das Wiener Allianz-Stadion machen. Im Zuge der Festwochen-Reihe "Guided by Artists" wollen sie bei einer Tour unter anderem der Frage besprechen, wie "Ideologie in Beton gegossen" wird. Die Heimstätte von Rapid ist dafür nicht die schlechteste Wahl.