Singapur ist glimpflich durch Pandemie gekommen

Singapur hat Hongkong kürzlich als wichtigstes Finanzzentrum Asiens abgelöst und gehört nun zu den drei bedeutendsten Finanzzentren weltweit, zeigt der Global Financial Centres Index. Während Chinas Null-Covid-Politik nach wie vor dem chinesischen Handelszentrum Hongkong zusetzt, sei in Singapur bereits eine Art Normalität eingekehrt, sagte der österreichische Wirtschaftsdelegierte David Bachmann im Rahmen eines Pressegesprächs.

In anderen Bereichen gab es hingegen einschneidende Veränderungen. Während der Pandemie hat Singapur zehn Prozent seiner Arbeitskräfte verloren, so Bachmann. Darunter Expats, die Corona in ihren Herkunftsländern aussitzen oder den strengen Corona-Beschränkungen des Stadtstaats entkommen wollten. Andererseits Gastarbeiter aus Drittstaaten, die im Niedriglohnsektor angesiedelt waren. Hier seien die Arbeitsbewilligungen schlicht nicht verlängert worden, so Bachmann. Die Menschen, die sonst auf den Baustellen oder in den Touristenküchen, Hotels und Bars von Singapur arbeiteten, seien somit zur Heimkehr gezwungen worden.