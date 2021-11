Singapur als Nabel der Welt

Unternehmensgruppe Mann+Hummel erzählt über den asiatischen Wachstumsmarkt.

26 Filter pro Sekunde. In diesem Umfang wird von den Weltmarktführern im Bereich Filtration, der Unternehmensgruppe Mann+Hummel, produziert. Der Hauptsitz der Mann+Hummel Gruppe liegt im württembergischen Ludwigsburg, mit über 80 Standorten sind sie aber in rund 30 Ländern vertreten. Der erfolgversprechendste Standort ist laut Aufsichtsratsvorsitzendem Thomas Fischer Singapur. Dies hauptsächlich aufgrund der Geschwindigkeit, die in der asiatischen Metropole herrscht.