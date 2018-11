Sing- oder Stricknachmittage

Eine Gruppe von Frauen und Männern, unter der Leitung bzw. Initiative von Erika Mathis, hat sich vor einigen Jahren zusammengetan und trifft sich jeweils am Dienstag ab 14 Uhr im Sutterlüty Ländlemarkt an der Lustenauer Straße.

Die Gruppe beschäftigt sich vorwiegend mit älteren Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten sollen. Es ist stets ein fröhlicher Nachmittag, an dem man die Sorgen und Nöte einfach mal vergessen kann. Auch Leute, die an Demenz leiden, sind immer wieder mit dabei, welchen der Nachmittag große Freude bereitet und ihren Alltag würdevoll ergänzt. Singen heilt Körper und Seele, entspannt und macht glücklich. Daher gehört es auch zum Kneipp-Programm. Gemeinsam wird vor allem gesungen, aber auch gelacht und geweint, oder so manches Problem im kleinen Kreis diskutiert.