Sinfonische Aktion zum 80er von Hermann Nitsch

Hermann Nitsch hat sich zu seinem 80. Geburtstag am 29. August selbst ein Geschenk bereitet: Zur 155. Aktion - der ersten seit der Burgtheater-Aktion 2005 - sind Samstagabend zahlreiche Kunstfreunde und Fans des Künstlers ins nitsch museum nach Mistelbach gepilgert, um die Uraufführung der sinfonischen Aktion zu sehen. Als Dirigent fungierte Andrea Cusumano.

Musikalisch begegnet dem Hörer viel Bekanntes und orchestral Dramatisches. Realisiert wurde die Aktion mit dem Orchester der Klangvereinigung Wien, der Stadtkapelle Mistelbach, dem Chor con cor aus Mistelbach sowie dem Musik- und Gesangsverein Asparn a.d. Zaya. Manche Passage klingt wie eingefrorener Wagner oder Bruckner, zwischendurch gibt es ein Wiederhören mit dem Schnadahüpfel-Motiv aus dem fröhlichen Nonsens-Kinderlied, das mittlerweile auch nicht mehr in allen Strophen der gängigen Correctness entspricht (“Jeder Kongoneger hat an Hosenträger, aber unsereiner, der hat nix”). Nach 100 Minuten läuten die Glocken auf der Piazza, Brot, Liptauer-Aufstrich, Pasta und Wein werden gereicht, gelöste Osterstimmung bricht aus an diesem Wolkenbruch-Abend. Die ursprüngliche Absicht, den Außenbereich des nitsch museum in den Verlauf einzubeziehen, wurde angesichts der unwirtlichen Witterung offenbar revidiert.