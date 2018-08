Simbabwes Staatschef Mnangagwa gewann Präsidentenwahl

In Simbabwe hat Staatschef Emmerson Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF die historische Präsidentenwahl gewonnen. Er erhielt im ersten Durchgang 50,8 Prozent der Stimmen und erzielte somit knapp die Mehrheit, wie die Wahlkommission in der Nacht auf Freitag verkündete. Oppositionsführer Nelson Chamisa von der Partei MDC habe 44,3 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Befürchtung war groß, dass der Sieg des 75-Jährigen blutige Unruhen auslösen würde. Noch vor der Verkündung hatte Chamisa (40) erklärt, er wolle im Falle eines Sieges von Mnangagwa das Ergebnis anfechten. Der MDC-Sprecher, Morgan Komichi, hatte bereits am späten Donnerstagabend zu den Teilergebnissen gesagt, sie seien von der MDC nicht überprüft worden, weshalb sie “gefälscht” seien. Komichi wurde anschließend von der Polizei von der Bühne in der Hauptstadt Harare abgeführt, auf der die Ergebnisse bekanntgegeben worden waren.

Die Lage in Harare war in der Nacht angespannt. Die Armee patrouillierte in den Straßen. Bereits am Mittwoch gingen Sicherheitskräfte hart gegen protestierende Oppositionsunterstützer vor, dabei starben sechs Menschen. Die Bereitschaftspolizei setzte Wasserwerfer, Gummigeschoße und Tränengas ein, auch waren Schüsse zu hören. Die Menschen gingen gegen vermutete Wahlmanipulationen auf die Straße.