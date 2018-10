Sima bekräftigt Forderung nach Maulkorbpflicht

Nach den jüngsten Beißvorfällen, bei denen ein elfjähriges Mädchen in Wien verletzt worden ist, bekräftigt die für Tierhaltung zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ihre Forderung nach einer generellen Maulkorbpflicht für sogenannte Listenhunde. "Eine Beißkorbpflicht muss aus meiner Sicht sein", sagte die Ressortchefin am Montag zur APA. Die Grünen hatten sich zuletzt gegen eine solche quergelegt.

Sima bezog sich auf die Vorfälle am Wochenende. Eine Elfjährige hatte sich einen Staffordshire Terrier von einer 18-jährigen Halterin ausgeborgt und war beim Gassigehen gebissen worden. Danach wurde bekannt, dass der Hund das Mädchen schon am Tag zuvor attackiert hatte – was dieses verheimlicht hatte. Das Tier wurde der Halterin danach abgenommen, eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.