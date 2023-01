Silvester-Bilanz: Finger amputiert und mehrere Brände

Verletzte durch Feuerwerkskörper und viele Brände in der Sivesternacht 2023 in Vorarlberg.

Insgesamt sieben Verletzungen durch Feuerwerkskörper wurden in der Silvesternacht in Vorarlberg registriert. Ein besonders schwerer Fall ereignete sich in Fußach.

Einem Mann aus Fußach explodierte ein Knallkörper in der Hand. Ein Finger musste in der Folge amputiert werden, wie der ORF Vorarlberg berichtet.

Am Zanzenberg in Dornbirn warf eine unbekannte Person einen Böller in eine Gruppe von Personen. Eine Frau wurde verletzt.

Die Feuerwehren mussten zu mehr Bränden als in den vergangenen Jahren ausrücken. Das Video zeigt einen Brand in Lauterach:

Vorfall in Dornbirn

In der Silvesternacht waren ca. 100 Personen in Dornbirn am Zanzenberg aufhältig, um sich von der Höhe aus das Feuerwerk in Dornbirn anzusehen. Eine bislang unbekannte Person zündete um 00:00 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand, warf diesen über die dortige abschüssige Wiese, wo sich Personen aufhielten. Der Feuerwerksartikel traf eine 22-jährige Frau wodurch diese leicht verletzt und ihre Bekleidung beschädigt wurde. Die Frau musste im Krankenhaus Dornbirn behandelt werden.

Zeugenaufruf

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, beziehungsweise sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Poliziinspektion Dornbirn, (Tel. +43 (0) 59 133 8140) in Verbindung zu setzen.

Mehrere Brände

Mehr Einsätze als in den letzten Jahren mussten die Vorarlberger Feuerwehren leisten. Mehrere Hecken im im ganzen Land, sogar ein Dachstuhl in Bludenz gerieten in der Silvesternacht in Brand - vermutlich begünstigt durch die sehr milden Temperaturen. Alle Brände konnten durch die Einsatzkräfte aber rasch gelöscht werden.