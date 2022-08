"Silla" als fulminanter Start der Festwochen Alter Musik

Die Oper "Silla" von Carl Heinrich Graun hat Freitagabend bei den "Innsbrucker Festwochen der Alten Musik" in der Regie von Georg Quander und unter der musikalischen Leitung von Alessandro De Marchi ihre Premiere gefeiert. Die Inszenierung der Oper mit einem Libretto von Friedrich II. überzeugte im Tiroler Landestheater auf ganzer Linie mit originellem Bühnenbild, engagierten Sängern einem beseelt musizierenden Innsbrucker Festwochenorchester.

Wenn man einen Schatz hebt, dann also wohl so. Ganz im Sinne seines Lehrmeisters René Jacobs, der ebenfalls bei den "Innsbrucker Festwochen der Alten Musik" wirkte, hatte De Marchi in diesem Jahr abermals eine Opernrarität aufs Programm gesetzt, die in Vergessenheit geraten war. Dieses Vorhaben ist dem Festwochenintendanten, der 2023 von dannen ziehen wird, so gut wie selten zuvor gelungen.