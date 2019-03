Silbermedaille für Belvedere-Katalog "Schönste Bücher"

Während der heute, Mittwoch, eröffnenden Leipziger Buchmesse werden auch heuer wieder "Die Schönsten Bücher aus aller Welt" ausgezeichnet. Aus den 600 Einsendungen geht die dritthöchste Auszeichnung - die Silbermedaille - an den 2017 erschienenen Katalog "Die Kraft des Alters" zur gleichnamigen Ausstellung im Unteren Belvedere.

Für dessen Gestaltung der Wiener Grafikdesigner Willi Schmid verantwortlich zeichnete. Die Verleihung der Medaillen findet am Freitag (22. März) statt. Der Wettbewerb dient dazu, das technische und ästhetische Niveau, aber auch die sachgemäße und künstlerische Gestaltung von Büchern auszuzeichnen. Der Wettbewerb wird seit 2014 von der in Frankfurt am Main beheimateten “Stiftung Buchkunst” ausgetragen, die außerdem Preise in den Kategorien “Die schönsten deutschen Bücher” und “Förderpreis für junge Buchgestaltung” vergibt. In der Kategorie “Schönste Bücher aus aller Welt” vergibt die Jury als höchste Auszeichnung die “Goldene Letter”, gefolgt von einer Goldmedaille, zwei Silbermedaillen, fünf Bronzemedaillen und fünf Ehrendiplomen. Die Auszeichnungen sind undotiert.