Silberberger tritt mit Saisonende als Tirol-Trainer zurück

Die WSG Tirol muss sich nach dieser Saison einen neuen Trainer suchen. Thomas Silberberger gab am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seinen Beschluss bekannt, nach elf Jahren als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten aus Wattens aufzuhören. "Das schlummert schon das ganze Jahr in mir. Jetzt will ich Klarheit schaffen", erklärte der 50-Jährige. Die Entscheidung habe er bereits in der Winterpause getroffen.

Silberberger hat die WSG im Jahr 2013 in der Regionalliga übernommen und in die Bundesliga geführt. In den ausstehenden Wochen hat er noch eine große Aufgabe beim Tabellen-Vorletzten. "Das Ziel ist der Klassenerhalt", betonte er.