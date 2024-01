Silber und Bronze für Österreich bei Jugend-Olympia

Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea hat es am Dienstag die nächsten Medaillen für Österreich gegeben. Der Oberösterreicher Janik Sommerer gewann bei minus 20 Grad Silber im Ski Cross, während die Rodelbewerbe mit Bronze für Rot-Weiß-Rot zu Ende gingen. In der Team-Staffel wurden Marie Riedl, Paul Socher und das Duo Johannes Scharnagl/Moritz Schiegl in Pyeongchang Dritte hinter Italien und Lettland.

Moritz Schiegl trat mit seiner Medaille in die Fußstapfen seines Vaters Markus, der zusammen mit Cousin Tobias Schiegl zwei WM-Titel im Doppelsitzer und drei weitere mit dem Team erobern konnte. Im Hause Schiegl war dies jedoch die erste olympische Medaille. "Mein Papa hat mir sehr viele wertvolle Tipps mitgegeben, die habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe jetzt das geschafft, was er oft probiert hat und weiß, dass er sich unglaublich für mich freut und richtig stolz ist", meinte der Tiroler.

Die heimischen Rodler haben in Südkorea insgesamt fünf Medaillen geholt, zwei Silberne und drei Bronzene. Österreich hält bei den Jugendspielen nun bei elf Mal Edelmetall.