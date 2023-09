Signa Prime schrieb 2022 rund eine Milliarde Verlust

Hohe Abwertungen auf die Immobilien haben das Ergebnis der Signa Prime Selection AG des Tiroler Investors René Benko im vergangenen Jahr ins Minus gedrückt. Das Unternehmen verbuchte einen Nettoverlust von gut einer Milliarde (2021: +732 Mio.) Euro, wie aus dem noch nicht veröffentlichten Jahresabschluss für 2022 hervorgeht, der der APA vorliegt. Die Signa führte die Bewertungen in einem Statement "ausschließlich" auf makroökonomische Umstände zurück.

Über den Wertverlust des Portfolios und das Ergebnis hatte bereits das deutsche "Handelsblatt" Ende Juli unter Bezugnahme auf eine Präsentation der Signa für ihre Banken berichtet, worauf auch der Sprecher gegenüber der APA hinwies. Die Rede ist darin unter anderem von einer 750 Mio. Euro schweren Kapitalerhöhung, die dann nach Angaben im Jahresabschluss in einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurde. Wie die Wirtschaftsprüfung in ihrem Bericht über die Prüfung des Abschlusses festhält, habe die Erhöhung für das Eigenkapital "stabilisierend" gewirkt. Dieses sank demnach von 5,57 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf rund 5,42 Mrd. Euro im Jahr 2022. Signa kommentierte die Kapitalerhöhung gegenüber der APA nicht.

Zum weiteren Geschäftsverlauf hielt der Sprecher fest, dass die Signa-Immobiliensparte (Signa Real Estate) in den vergangenen Monaten rund ein Dutzend Immobilien abgegeben habe, mit einem Gesamtvolumen von rund zwei Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jede einzelne Transaktion sei dabei sehr deutlich über der jeweiligen letzten Bank-Bewertung gelegen. "Insgesamt lag der Gewinn dieser Verkäufe bei mehr als 50 Prozent bezogen auf die historischen Gesamtinvestitionskosten dieser Projekte", erklärte der Sprecher. Die Gesamtverschuldung der Signa Real Estate Unternehmen liege derzeit bei weniger als 50 Prozent (loan to value). Im Jahresabschluss von Signa Prime ist für 2022 eine Loan-To-Value-Ratio von 46,9 Prozent ausgewiesen.