Signa - Kreditschützer plädieren für Gläubigerausschuss

Rund um das Sanierungsverfahren der insolventen Signa sind nach wie vor viele Fragen offen. Um für mehr Ordnung und Transparenz zu sorgen, plädieren Kreditschützer nun für die Einrichtung eines Gläubigerausschusses. Vertreter des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) und des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV) sprachen sich am Dienstag gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal" des ORF für die Einrichtung eines solchen Ausschusses aus.

Denn vieles sei noch unklar. "Wir wissen aktuell überhaupt nicht, wie die Passiva aufgestellt sind. Wir wissen nicht, wie der Sanierungsplan ausschaut. Wir wissen nicht, was die nächsten Schritte sein sollen. Wir wissen nicht, wie die Finanzierung ausschaut," so Götze. In einem Gläubigerausschuss könnten all diese Themen adressiert werden. Es könne auch ein Schuldnervertreter dabei sein, der über mehr Informationen verfügt.