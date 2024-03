Signa - Investoren sehen "letztlich betrügerischen" Benko

Investoren erheben weiter schwere Vorwürfe gegen den gescheiterten Immobilienmagnat René Benko, berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach sieht Karl Gernandt, Vermögensverwalter des Hamburger Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne, Investoren der Signa-Gruppe durch deren Gründer René Benko "hinters Licht geführt". Benko habe dafür sein Firmenkonstrukt mit mehr als 1.000 Unterfirmen genutzt. Er habe "letztlich betrügerisch" gehandelt.

Der Tiroler habe "in all den Luxemburger Zwischenholdings" Schulden versteckt, sagte Gernandt, Chef der Kühne Holding, dem "Spiegel". Dort habe es "verschleiert weitere Verpflichtungen anderen Geldgebern gegenüber" gegeben, ohne Wissen der Investoren seien Unterfirmen beliehen worden, "sodass wir faktisch gar keinen Zugriff auf die Immobilien mehr hatten. Nur wussten wir das nicht". Für ihn, sagt Gernandt, sei dies "letztlich betrügerisch". Die APA hat am Sonntag um Stellungnahme bei der Signa angefragt, die zumindest vorerst offen blieb.