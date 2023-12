Signa - Ex-Lufthansa-Finanzchef illustriert Risikostrategie

Der Wirtschaftswissenschaftler und Ex-Lufthansa-Finanzchef Nikolaj Schmolcke hat sich Bilanzen der zwei wichtigsten Firmen der strauchelnden Immobiliengruppe Signa näher angesehen. Die insolvente Signa Holding und die Signa Prime Selection haben ihre Abschlüsse teils sehr spät veröffentlicht - bei der Prime dauerte es bis zu fünf Jahre nach dem Stichtag, bei der Holding bis zu vier. "Wer nicht veröffentlicht, hat ein Problem oder etwas zu verbergen oder beides", so Schmolcke.

Den Konzernabschluss für das Jahr 2021 habe die Prime Selection, in der die Top-Immobilien wie etwa das Kaufhaus Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße, das KaDeWe in Berlin, der Elbtower in Hamburg und die Alte Akademie in München (im Erbbaurecht) gebündelt sind, erst nach 22 Monaten, für das Jahr 2022 nach zehn Monaten veröffentlicht, berichtet der Hamburger Ökonom laut Münchner "Abendzeitung" (Wochenende).