Siegreiche Leistungen in Augsburg

Das Kegel-Team vom SKC-EHG Dornbirn war wieder erfolgreich im Einsatz.

So erreichten gleich zwei Vorarlberger in der Einzelwertung am Samstag den ersten Platz. Maja Nikolic (SKC EHG-Dornbirn) traf 556 und Simon Pilecky (SKC Koblach) 572 Kegel. In der Mannschaftswertung erreichte Vorarlberg damit nach den beiden Mannschaften aus Bayern den dritten Platz. Am Sonntag wurde noch ein „Tandembewerb“ gespielt. Auch an diesem Tag ging der Sieg an Simon Pilecky vom SKC Koblach. Mit ihm gewann in diesem Teambewerb auch Lena Baumgartner vom SKC EHG-Dornbirn. Dafür gab es gebührend Gratulationen vom Vorarlberger Sportkegelvorstand und der Obmann, Karl-Heinz Wüschner ergänzte dazu: „Es wäre schön, wenn noch mehr junge Menschen den Kegelsport für sich entdecken würden. Wer nämlich weiß, wie viel körperliche und mentale Fitness notwendig ist, jede Kugel rollend in die gewünschte Gasse zu befördern, weiß die erreichten Leistungen zu schätzen.“ (cth)