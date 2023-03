Siegfried Wolf will Russland-Geschäft von Schaeffler kaufen

Der österreichische Manager Siegfried Wolf steht vor einer Übernahme des Russland-Geschäfts des deutschen Auto- und Industriezulieferers Schaeffler, wie der "Spiegel" am Freitag berichtete. Demnach sei ein Vertrag bereits im Dezember vergangenen Jahres unterzeichnet worden. Vorerst stünden für eine Finalisierung noch Genehmigungen aus Russland aus. Wolf-Sprecher Josef Kalina bestätigte gegenüber der APA das Kaufinteresse, äußerte sich aber nicht zu einem möglichen Deal.

Wie der "Spiegel" schreibt, wurde eine Übertragung der Unternehmensanteile an dem Werk im russischen Uljanowsk an Wolf bereits in die Wege geleitet. Das Konstrukt sehe vor, dass die Anteile zunächst an die russische Firma PromAvtoKonsalt gehen sollen und anschließend an Wolf, der im Aufsichtsrat von Schaeffler sitzt, weitergereicht würden. In der Produktionsstätte soll unter anderem die Fertigung eines Transporter-Modells unterstützt werden, das vom russischen Militär für seine Logistik genützt werde.