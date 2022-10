Siegesserie von Chelsea endet mit Nullnummer bei Brentford

Die Siegesserie von Chelsea ist zu Ende. Nach fünf erfolgreichen Pflichtspielen in Folge musste sich der Champions-League-Gruppengegner von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Mittwochabend im Auswärtsspiel der 12. Runde der englischen Fußball-Premier-League bei Brentford mit einer Nullnummer und damit Punkteteilung begnügen. Der Tabellenvierte (20 Punkte) konnte somit den Rückstand auf Leader Arsenal (27) nicht wesentlich verringern.

Vor dem Gastspiel in der "Königsklasse" am Dienstag in Salzburg bekommt es Chelsea am Samstag in der Liga noch zu Hause mit Manchester United zu tun. Die "Red Devils" bezwangen ohne Superstar Cristiano Ronaldo den Dritten Tottenham vor eigenem Publikum mit 2:0. Fred (47.) und Bruno Fernandes (69.) traten entscheidend in Erscheinung. ManUnited fehlen als Liga-Fünftem nur noch vier Punkte auf Rang drei, wobei die "Spurs" auch noch eine Partie mehr absolviert haben.