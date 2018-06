Siegesserie für Indians beendet

Punkteteilung gegen Cubs für Dornbirns Baseballer.

Dornbirn. Nach den Ergebnissen der letzten Wochen – die Indians gewannen sechs Spiele in Folge, wollte man am vergangenen Spielwochenende gegen den Tabellenletzten der BLA Gruppe Ost aus Stockerau zweimal anschreiben. Am Ende des Tages war das Team um Coach Thompson mit einer Punkteteilung dennoch zufrieden.

Die Indians kamen im ersten Spiel nie in Fahrt, konnten zwar zu Beginn jede Führung der Cubs ausgleichen, aber drei Runs im fünften Inning sollten am Ende den Unterschied machen. Trotz zahlreicher Chancen gelang den Indians nicht wie zuletzt die notwendige Aufholjagd. „Auf Grund der gezeigten Leistungen in diesem Spiel geht der 6-3 Sieg der Stockerauer auch in Ordnung“, so Head Coach Rusty Thompson.