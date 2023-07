Aufsteiger Blau-Weiß verliert - Salzburg und Kärntner siegen

Aufsteiger Blau-Weiß Linz ist mit einer 1:2-Niederlage in Wolfsberg in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet, der Meister siegte hingegen souverän. Salzburg gelang mit einem 2:0 in Altach am Samstagabend ein Start nach Maß. Austria Klagenfurt setzte sich außerdem in der 1. Runde bei der WSG Tirol mit 3:1 durch. In Hartberg teilten der TSV und Austria Lustenau beim 2:2 die Punkte. Zum Abschluss der Runde empfängt Austria Wien am Sonntag Sturm Graz (17.00 Uhr).

Einen Tag nach dem überraschenden Abgang von Matthias Jaissle nach Saudi-Arabien fuhr Serienmeister Salzburg in Altach einen ungefährdeten Sieg ein. Die Jaissle-Assistenten Florens Koch und Alexander Hauser boten vor 5.874 Zuschauern eine im Schnitt nur 21,7 Jahre alte Elf auf. Nur fünf Starter der letzten Meisterschaftspartie waren mit dabei, was auch an erheblichen Verletzungssorgen der Salzburger lag. Sturm-Neuerwerbung Petar Ratkov (34.) und sein serbischer Kollege Strahinja Pavlovic (48.) trafen jeweils per Kopf. Altach zog sich trotz der 0:2-Heimniederlage im ersten Spiel unter Joachim Standfest achtbar aus der Affäre.

Thierno Ballo fixierte mit einem Doppelpack (3., 50.) den verdienten 2:1-Sieg der Wolfsberger gegen Blau-Weiß Linz. Sehenswert war der erste Treffer des Stürmers. Schon kurz nach Spielbeginn lupfte Ballo am Sechzehner den Ball mit links vorbei am Linzer Verteidiger Danilo Mitrovic und traf mit rechts volley ins Eck. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte traf er dann noch per Kopf. Das Tor der Oberösterreicher durch Simon Pirkl (90.) kam zu spät.

Austria Klagenfurt feierte trotz angespannter Personalsituation mit dem 3:1 in Innsbruck erstmals in der Vereinsgeschichte einen Bundesliga-Auftaktsieg. Die Treffer für die Kärntner erzielten Sinan Karweina (10.) und Andrew Irving (53., 97.), Luca Kronberger konnte vor 1.960 Zusehern am Tivoli für WSG Tirol zwischenzeitlich verkürzen (77.). Das neu verpflichtete WSG-Sturm-Duo Nik Prlrc und Aleksander Buksa spielte von Beginn an, konnte aber nicht anschreiben.

Der TSV Hartberg musste sich zum Saisonstart trotz 2:0-Führung mit einem 2:2-Heimremis gegen Austria Lustenau begnügen. Ousmane Diakite (21.) und Maximilian Entrup (48.) brachten die Steirer verdientermaßen voran, die Vorarlberger schafften durch einen Doppelpack von Lukas Fridrikas (53., 70./Foul-Elfmeter) aber den Ausgleich. Nach einer Roten Karte für Mamadou Sangare (74.) beendeten die Hartberger die Partie nur zu zehnt.

LASK und Rapid hatten sich am Freitag 1:1 getrennt. Die Schlagerpartie zwischen Austria Wien und Sturm Graz beschließt am Sonntag (17.00) den ersten Spieltag.